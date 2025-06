Exposition Peyrusse-le-Roc 27 juin 2025 07:00

Exposition des œuvres de Abigail TINNION, créées à l’occasion d’une résidence artistique à la galerie de Peyrusse, qui examinent les croyances folkloriques occitanes, la mémoire collective et l’imaginaire médiéval. Renseignements 06 73 23 31 57.

English :

Exhibition of works by Abigail TINNION, created during an artistic residency at Galerie de Peyrusse, examining Occitan folk beliefs, collective memory and the medieval imagination. Information 06 73 23 31 57.

German :

Ausstellung der Werke von Abigail TINNION, die während eines Kunstaufenthalts in der Galerie von Peyrusse entstanden sind. Sie untersuchen den okzitanischen Volksglauben, das kollektive Gedächtnis und die mittelalterliche Vorstellungswelt. Informationen: 06 73 23 31 57.

Italiano :

Mostra di opere di Abigail TINNION, realizzate durante una residenza artistica presso la Galerie de Peyrusse, che esaminano le credenze popolari occitane, la memoria collettiva e l’immaginario medievale. Informazioni 06 73 23 31 57.

Espanol :

Exposición de obras de Abigail TINNION, creadas durante una residencia artística en la Galerie de Peyrusse, que examinan las creencias populares occitanas, la memoria colectiva y el imaginario medieval. Información 06 73 23 31 57.

