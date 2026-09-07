Exposition « Phares d’Iroise : l’intime et le monumental », Maison de Site de la Pointe du Raz, Plogoff

Informations pratiques

Exposition « Phares d’Iroise : l’intime et le monumental » 18 – 20 septembre Maison de Site de la Pointe du Raz Finistère

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition sur les phares d’Iroise à travers les photographies spectaculaires de Jean Guichard et le regard historique de Paul Gruyer.

Entre tempêtes, paysages grandioses et vie des gardiens, découvrez un univers mêlant puissance, mémoire et humanité.

Projection d’une sélection de films d’animation sur le thème des phares.

Dispositif sonore de Lucie Hardoin : témoignages de famille de gardiens.

Maison de Site de la Pointe du Raz Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun, 29770 Plogoff Plogoff 29770 Finistère Bretagne 02 98 70 67 18 https://www.toutcommenceenfinistere.com/culture/pointe-du-raz-en-cap-sizun-grand-site-de-france/ Située à l’extrémité ouest de la Bretagne, la Pointe du Raz est un site naturel emblématique qui offre une immersion unique entre paysages spectaculaires, culture et nature préservée.

La Maison de site ouvre ses portes du 30 mars au 1er novembre 2026 : du lundi au dimanche pour accueillir et conseiller les visiteurs. Elle propose des expositions et une programmation culturelle dédiée au patrimoine maritime et à l’histoire du site. Des visites guidées permettent de découvrir les secrets de la Pointe du Raz et de la Pointe du Van. Ces découvertes se déclinent aussi en mode randonnée ! Retrouvez toutes les dates dans l’agenda. Accès PMR

Parking

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Restaurant

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Toilettes

Conférences

Expositions temporaires

Exposition à travers les photographies spectaculaires de Jean Guichard et le regard historique de Paul Gruyer

©Expo Jean Guichard