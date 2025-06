Exposition Phénomènes lumineux Curemonte 19 juillet 2025 14:30

Corrèze

Exposition Phénomènes lumineux Curemonte Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 14:30:00

fin : 2025-07-26 19:00:00

Date(s) :

2025-07-19

L’église de la Combe accueille une exposition artistique autour de la lumière, mettant en dialogue les œuvres d’Allart Okx et Véronique Azam. Entre vitraux contemporains et peintures atmosphériques, cette rencontre offre une expérience visuelle poétique et sensorielle .

Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04

English : Exposition Phénomènes lumineux

German : Exposition Phénomènes lumineux

Italiano :

Espanol : Exposition Phénomènes lumineux

L’événement Exposition Phénomènes lumineux Curemonte a été mis à jour le 2025-06-16 par Corrèze Tourisme