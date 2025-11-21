Exposition philatélique Revivez la France et Chasse au trésor Salle des fêtes Cholet
Exposition philatélique Revivez la France et Chasse au trésor Salle des fêtes Cholet vendredi 21 novembre 2025.
Exposition philatélique Revivez la France et Chasse au trésor
Salle des fêtes Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 09:00:00
fin : 2025-11-21 18:00:00
Date(s) :
2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23
Avec Revivez la France…la collection réinventée partez à la découverte du patrimoine français en 300 dioramas mettant en scène plus de 18 000 objets de collection du quotidien.
Participez à une Chasse au Trésor en équipe de 2 à 4 joueurs le samedi 22 novembre 2025 à 10h et 15h et le dimanche 23 novembre 2025 à 14h, inscriptions sur place 30 minutes avant chaque partie.
Trois séjours touristiques pour 4 personnes sont à gagner pour les premières équipes qui réussiront à ouvrir le coffre au trésor. .
Salle des fêtes Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 78 14 28 apcholet@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition philatélique Revivez la France et Chasse au trésor Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais