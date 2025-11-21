Exposition philatélique Revivez la France et Chasse au trésor Salle des fêtes Cholet

Exposition philatélique Revivez la France et Chasse au trésor

Salle des fêtes Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 09:00:00

fin : 2025-11-21 18:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Avec Revivez la France…la collection réinventée partez à la découverte du patrimoine français en 300 dioramas mettant en scène plus de 18 000 objets de collection du quotidien.

Participez à une Chasse au Trésor en équipe de 2 à 4 joueurs le samedi 22 novembre 2025 à 10h et 15h et le dimanche 23 novembre 2025 à 14h, inscriptions sur place 30 minutes avant chaque partie.

Trois séjours touristiques pour 4 personnes sont à gagner pour les premières équipes qui réussiront à ouvrir le coffre au trésor. .

Salle des fêtes Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 78 14 28 apcholet@orange.fr

