Exposition Philatures de Gwen de Bonneval Rue du Grenier à Sel Mauges-sur-Loire

Début : 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-08-06 17:30:00

2025-07-30 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-06 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-13 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-20 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-29 2025-08-30

Dans les coulisses de la bande dessinée « Philiations » de Gwen de Bonneval.

Quête et enquête sur le récit de soi et le récit collectif, sur la construction de nos identités et de notre façon d’habiter le monde actuel, à travers les dessins, recherches et planches originales de l’auteur.

Philiations, T1, éditions Dupuis, collection Aire Libre.

Comment, dans un même récit, est-il possible de mettre en résonance les silences d’un grand-père résistant et aide de camp du général de Gaulle avec les cris d’alerte d’une planète en souffrance écologique ? C’est toute la subtilité et la générosité de l’écriture graphique de Gwen de Bonneval mêler l’autobiographie la plus intime à une réflexion lucide sur la marche du monde.

Ainsi, quand Gwen de Bonneval part à la recherche de Gwen de Bonneval, ce n’est pas seulement à un voyage introspectif auquel il invite le lecteur, mais aussi à une promenade, teintée d’humour et d’amour, dans les contre-allées d’un questionnement universel sur l’existence. Quel héritage pour quelle transmission ? Savoir d’où l’on vient, c’est peut-être comprendre dans quelle direction se construit une vie. Une question de bon sens. Pour soi. Pour les autres.

Au bout du conte, si Gwen de Bonneval nous raconte sa vie, c’est aussi la nôtre qui se dessine entre les lignes. .

English :

Behind the scenes of the Philiations comic strip by Gwen de Bonneval.

German :

Hinter den Kulissen des Comics « Philiations » von Gwen de Bonneval.

Italiano :

Dietro le quinte del fumetto Philiations di Gwen de Bonneval.

Espanol :

Entre bastidores del cómic Philiations, por Gwen de Bonneval.

