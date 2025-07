EXPOSITION Philippe AZEMA La Curioserie Dieulefit

Chez Philippe AZEMA, la peinture s’impose comme un appel intérieur. Ouvrier agricole le jour, il consacre son temps libre à la création. Il maroufle du papier sur de grands draps de lin qu’il teinte de rouge et jaune.

La Curioserie 30 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 85 81 39 lacurioserie@gmail.com

English :

For Philippe AZEMA, painting is an inner call. A farm worker by day, he devotes his free time to creation. He maroons paper on large linen sheets, which he dyes red and yellow.

German :

Bei Philippe AZEMA ist die Malerei wie ein innerer Ruf. Tagsüber ist er Landarbeiter, seine Freizeit widmet er der Kreation. Er marmoriert Papier auf großen Leinentüchern, die er mit roten und gelben Farben färbt.

Italiano :

Per Philippe AZEMA, la pittura è una vocazione interiore. Lavoratore agricolo di giorno, dedica il suo tempo libero alla creazione. Su grandi fogli di lino, tinge la carta di rosso e di giallo.

Espanol :

Para Philippe AZEMA, la pintura es una vocación interior. Trabajador agrícola de día, dedica su tiempo libre a la creación. Marronea papel sobre grandes hojas de lino, que tiñe de rojo y amarillo.

