Exposition PHILIPPE CAROIT & VALOTA Espace Saint-Laurent Verneuil d’Avre et d’Iton

Exposition PHILIPPE CAROIT & VALOTA

Espace Saint-Laurent 611 Rue Notre Dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Philippe Caroit, comédien mais aussi peintre depuis 25 ans vous présente son travail une rétrospective colorée de ses toiles au rez-de-chaussée de l’espace Saint-Laurent.

Une belle découverte artistique où vous découvrirez également Valota. Il travaille la cire, un matériau souple et extrêmement malléable qu’il utilise comme un véritable virtuose. La matière lisse et épaisse de la couche picturale compose l’ossature du tableau. Valota créée également des sculptures et aussi des céramiques, sans moule, sans tour juste avec les mains, ce qui en fait un artiste totalement complet. .

Espace Saint-Laurent 611 Rue Notre Dame Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 72 41

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English : Exposition PHILIPPE CAROIT & VALOTA

L’événement Exposition PHILIPPE CAROIT & VALOTA Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure