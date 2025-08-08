Exposition Philippe Chateau, peintures Atelier Philippe Chateau Blois-sur-Seille

Exposition Philippe Chateau, peintures

Atelier Philippe Chateau 7 Rue du Chalet Blois-sur-Seille Jura

Début : 2025-08-08 14:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Dijon en 1974, puis décorateur de théâtre à Dijon de 1976 à 1982, Philippe Chateau a vécu et travaillé à Paris de 1982 à 2003, où il a exposé dans les salons parisiens et région parisienne et obtenu de nombreux prix. Il se consacre à la peinture figurative depuis ce temps. .

Atelier Philippe Chateau 7 Rue du Chalet Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 58 93 96 info@phchateau-peintre.com

