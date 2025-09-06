Exposition Philippe GUERRY « Instants d’eau » Place Saint Pierre Cuisery

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

2025-09-06

Philippe Guérry exposera à la Chapelle Saint Pierre ses toiles qu’il nomme ses « Instants d’eau » eau de la Seille ou de ces petites rivières qui coulent et s’écoulent un peu partout en Bourgogne. Pour Guérry, ce sont de modestes moments de sérénité qui enchantent le monde lorsqu’on sait percevoir l’essentiel au sein de l’infime.

Peintre professionnel vivant à Chalon, il a déjà fréquenté la Chapelle avec d’autres thèmes qui lui sont chers gens de la nuit, processions etc. Il a approché la peinture à l’huile à l’Ecole des Beaux-Arts de Mâcon il y a 40 ans et ne s’en est pas éloigné. Ce médium lui a permis de représenter selon sa vision propre une humanité à la fois tragique et burlesque, vision proche toutefois des expressionnistes allemands et belges.

Cette nouvelle exposition apportera néanmoins des instants de sérénité au sein de notre monde troublé. .

Place Saint Pierre La Chapelle Saint- Pierre Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 82 82 14 colletmarianne@orange.fr

