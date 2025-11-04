Exposition Philippe Robert Ne vois tu rien venir Le Palais Royan

Exposition Philippe Robert Ne vois tu rien venir Le Palais Royan mardi 4 novembre 2025.

Exposition Philippe Robert Ne vois tu rien venir

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-04

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-04

On entre dans l’univers de Philippe Robert par une porte ouverte sur la poésie du quotidien. L’exposition Ne vois tu rien venir qui aura lieu du 04 au 12 novembre 2025 au Palais Royan Événements, réunit une trentaine de toiles figuratives.

.

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

Philippe Robert?s universe is entered through an open door onto the poetry of everyday life. The « Ne vois tu rien venir » exhibition, which runs from November 04 to 12, 2025 at Palais Royan Événements, features some thirty figurative canvases.

German :

Man betritt das Universum von Philippe Robert durch eine offene Tür zur Poesie des Alltags. Die Ausstellung « Ne vois tu rien venir », die vom 4. bis 12. November 2025 im Palais Royan Événements stattfindet, umfasst etwa dreißig figurative Gemälde.

Italiano :

Il mondo di Philippe Robert è una porta aperta sulla poesia della vita quotidiana. La mostra « Ne vois tu rien venir », in programma dal 4 al 12 novembre 2025 al Palais Royan Événements, riunisce una trentina di dipinti figurativi.

Espanol :

El universo de Philippe Robert es una puerta abierta a la poesía de lo cotidiano. La exposición « Ne vois tu rien venir », del 04 al 12 de noviembre de 2025 en el Palais Royan Événements, reúne una treintena de cuadros figurativos.

L’événement Exposition Philippe Robert Ne vois tu rien venir Royan a été mis à jour le 2025-08-28 par Royan Atlantique