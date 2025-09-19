Exposition Phot’Aubrac : « Les premiers pas du vivant » du photographe Théo Bonnefous Coopérative fromagère Jeune Montagne Laguiole

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Passionné par la nature depuis l’enfance, Théo Bonnefous vit au rythme des saisons. Des naissances printanières à l’épanouis- sement des jeunes en été, du brame du cerf à l’automne à la faune affrontant la rudesse de l’hiver, chaque instant du vivant l’émerveille.

Ce jeune photographe de 25 ans observe assidûment les scènes de vie sauvage qu’il tente de capturer derrière son objectif. Se revendiquant naturaliste avant tout, Théo Bonnefous s’attache à capturer ce que l’on voit rarement: les tout premiers instants de vie.

À travers ses images captivantes, il nous invite à contempler un monde caché pourtant si proche de nous.

Chaque cliché devient un témoignage poétique de la nature en mouvement, un appel à ralentir et à observer ce qui naît, grandit et se transforme sous nos yeux.

Partez à la découverte de la beauté simple et universelle de la naissance, du mouvement, de l’éveil à travers cette sélection photographique qui témoigne de la richesse du monde naturel et de la magie discrète qui l’anime dès ses premiers souffles.

Pour cette exposition, la galerie de visite de notre fromagerie est ouverte.

Coopérative fromagère Jeune Montagne La Borie neuve, 12210 Laguiole Laguiole 12210 Aveyron Occitanie La coopérative a été créée en 1960, dans une volonté de sauvegarde des produits traditionnels du plateau de l'Aubrac. La fabrication du fromage de Laguiole et de l'Aligot de l'Aubrac remonte au Moyen Âge. Suite à la rénovation en 1994, la coopérative dispose d'installations modernes permettant la reproduction des gestes des buronniers et le respect du mode de fabrication traditionnel du fromage. Situé sur le plateau de l'Aubrac dans le village de Laguiole, à la sortie de Laguiole direction Clermont Ferrand.

© Théo Bonnefous