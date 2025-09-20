Exposition « Phot’eau Tarn » Hôtel Reynes Albi

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition photographique – À l’eau ! En 2025, la culture coule de source dans le Tarn

Dans le cadre des rendez-vous culturels du département, découvrez une exposition de photographies issue du concours photo co-piloté par le CAUE et les Archives départementales du Tarn, sur le thème de l’eau et du patrimoine.

À découvrir :

– Les clichés réalisés par le jeune public, dans la catégorie « Phot’eau Tarn, le patrimoine de l’eau »,

– La possibilité de voter pour votre photo préférée ! Le gagnant sera annoncé le 20 septembre lors des Journées Européennes du Patrimoine, aux Archives départementales.

– Des croquis de l’Architecte des Bâtiments de France, explorant le lien entre eau et patrimoine,

– Et une sélection de clichés adultes venant enrichir l’exposition.

Une belle mise en lumière des regards croisés, artistiques et sensibles, sur un élément essentiel du territoire tarnais.

Hôtel Reynes 14 rue Timbal 81000, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie L’Hôtel Reynès, demeure d’un riche marchand pastellier est le symbole de cette réussite où le mariage de la pierre et de la brique est d’une rare élégance. Il est devenu aujourd’hui l’Espace de valorisation des Destinations Tarnaises et de la Randonnée.

Il fut construit par la famille de Roger Reynès, enrichi par le commerce du pastel.

Les bustes de François Ier et de son épouse Eléonore apportent une touche royale à son décor, ils sont visibles depuis la cour intérieure accessible toute l’année.

Il abrite depuis août 2017 le nouvel espace de valorisation des destinations tarnaises du Département : dédié à la valorisation de l’offre touristique, culturelle et naturelle des destinations tarnaises via des écrans d’image, table tactile numérique.

© Réservoir de Fourogue, Tarn. – Photo@candiraton