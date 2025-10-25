Exposition photo 1975-2025, Cambodge 50 ans après…quelles transmissions ? Route du port de Lavéra Martigues

Du 25/10 au 20/12/2025 tous les jours. Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la commémoration du début du génocide cambodgien en 1975, la ville de Martigues accueille une exposition de photographies de Micheline Dullin (1927-2020). Au Site Pablo Picasso, espace Silence.

Micheline Dullin résidente de Martigues et photographe officielle du prince Norodom Sihanouk, été en mission au Cambodge de 1958 à 1964.

Ses images, rares, témoignent d’un Cambodge heureux disparu, balayé par quatre années d’une guerre atroce.

En complément de cette exposition, conférences, projections, ateliers d’écriture, arts visuels, danses, dédicaces, théâtre d’ombres porteront un regard sur l’histoire

du Cambodge des années 60 à aujourd’hui et permettront de réfléchir aux enjeux mémoriels qui s’opèrent dans le cadre de tueries de masse.



Programme complet à venir. .

Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

To commemorate the start of the Cambodian genocide in 1975, the town of Martigues is hosting an exhibition of photographs by Micheline Dullin (1927-2020). At the Site Pablo Picasso, Espace Silence.

German :

Anlässlich des Gedenkens an den Beginn des Völkermords in Kambodscha im Jahr 1975 veranstaltet die Stadt Martigues eine Ausstellung mit Fotografien von Micheline Dullin (1927-2020). In der Site Pablo Picasso, Raum Silence.

Italiano :

Per commemorare l’inizio del genocidio cambogiano nel 1975, la città di Martigues ospita una mostra di fotografie di Micheline Dullin (1927-2020). Presso il sito Pablo Picasso, spazio del silenzio.

Espanol :

Para conmemorar el inicio del genocidio camboyano en 1975, la ciudad de Martigues acoge una exposición de fotografías de Micheline Dullin (1927-2020). En el sitio Pablo Picasso, Espace Silence.

