Catenay

Exposition photo à Catenay

Catenay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Cette année, le club photo de Catenay fête ses 10 ans !

Pour l’occasion il propose une balade photographique dans notre village avec des expositions réparties sur 3 lieux de visite

• à la Châtaigneraie avec une expo prêtée par le festival SPOT NATURE “ Nature au féminin” , des expos de nos photographes invités Line R, Antony GARCIA, JARODENZO, Pierre COGNIEN, des photos des enfants de l’école de Catenay sur le thème mon jouet préféré, les photos du club sur le thème “dix” ou “10”.

• à l’église avec des photos sur les églises de la reconstruction (plan Marshall).

• à la garderie avec les photos des adhérents sur des thématiques très variées nature, paysage, découverte…

Au cours du week-end, il vous sera proposé de participer à l’élection du prix du public et peut-être de gagner le tirage de votre photo préférée.

La chorale CASTANEA se joindra à la fête le vendredi 3 au soir, avec un concert à 20h à l’église de Catenay. .

Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 30 63 24 photoclubcastenais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition photo à Catenay

L’événement Exposition photo à Catenay Catenay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin