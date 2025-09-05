Exposition photo « À chacun son regard » Gourdon

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-27

Cette exposition unique met en lumière le travail de 7 photographes talentueux, chacun apportant sa propre vision et son style distinctif de l’art de la photographie.

La photographie pour raconter le monde par l’image. Scènes locales, paysages lointains, portraits intimes, fragments d’émotions. Chaque image est un regard singulier, une sensibilité une invitation à voir autrement ce qui nous entoure.

Cette exposition est une célébration de la diversité et de la créativité, où chaque oeuvre raconte une histoire à travers l’objectif.

Photographes Sylvaine Lang, Rosemary Stones, Nicole Bourderonnet, Alan Ravenscroft, Serge de Terwangne, Alain Maingé et Didier Bourderonnet. .

Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92

English :

This unique exhibition highlights the work of 7 talented photographers, each bringing their own distinctive vision and style to the art of photography

German :

Diese einzigartige Ausstellung beleuchtet die Arbeit von sieben talentierten Fotografen, von denen jeder seine eigene Vision und seinen unverwechselbaren Stil in die Kunst der Fotografie einbringt

Italiano :

Questa mostra unica mette in evidenza il lavoro di 7 fotografi di talento, ognuno dei quali apporta la propria visione e il proprio stile all’arte della fotografia

Espanol :

Esta exposición única pone de relieve la obra de 7 fotógrafos de gran talento, cada uno de los cuales aporta su propia visión y estilo distintivos al arte de la fotografía

