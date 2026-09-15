Informations pratiques

Laon

Exposition photo à Laon : « Exploration céleste, l’art de capturer l’infini »

Place Jacques de Troyes Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-22 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-26

L’univers en photo !

Venez admirer les immensités de notre galaxie en photo !

A noter que deux conférences autour de « L’astronomie pour tous, à la découverte du ciel et de ses mystères » auront lieu les 19/09 et 03/10 à 14h30…

RV à la médiathèque de Montreuil aux horaires d’ouverture ! .

Place Jacques de Troyes Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 80 mediatheque.montreuil@ville-laon.fr

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English :

The Universe in Photos!

L’événement Exposition photo à Laon : « Exploration céleste, l’art de capturer l’infini » Laon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays de Laon