Exposition photo à Laon : « Exploration céleste, l’art de capturer l’infini » Laon
mercredi 16 septembre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Exposition photo à Laon : « Exploration céleste, l’art de capturer l’infini »
Place Jacques de Troyes Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-22 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-26
L’univers en photo !
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A noter que deux conférences autour de « L’astronomie pour tous, à la découverte du ciel et de ses mystères » auront lieu les 19/09 et 03/10 à 14h30…
RV à la médiathèque de Montreuil aux horaires d’ouverture ! .
Place Jacques de Troyes Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 80 mediatheque.montreuil@ville-laon.fr
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English :
The Universe in Photos!
L’événement Exposition photo à Laon : « Exploration céleste, l’art de capturer l’infini » Laon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du Pays de Laon
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