Exposition photo À parts égales Galerie J Doazit

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-22

La Galerie J à Doazit vous invite au vernissage de l’exposition À PARTS ÉGALES , un regard photographique au féminin, samedi 7 mars dès 18h, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Cinq photographes — Lucrèce Darracq, Claire Leroux-Gallego, Valérie Magat, Francine Praud et Marie Sottejeau — présentent des portraits, paysages et créations expérimentales, offrant une vision plurielle et engagée sur le monde et la place des femmes dans la création.

L’exposition est ouverte du 7 au 22 mars, entrée libre.

Un café discussion avec les artistes aura lieu le samedi 21 mars à 15h. .

