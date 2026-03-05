Exposition photo À parts égales Galerie J Doazit
Exposition photo À parts égales Galerie J Doazit samedi 7 mars 2026.
La Galerie J à Doazit vous invite au vernissage de l’exposition À PARTS ÉGALES , un regard photographique au féminin, samedi 7 mars dès 18h, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Cinq photographes — Lucrèce Darracq, Claire Leroux-Gallego, Valérie Magat, Francine Praud et Marie Sottejeau — présentent des portraits, paysages et créations expérimentales, offrant une vision plurielle et engagée sur le monde et la place des femmes dans la création.
L’exposition est ouverte du 7 au 22 mars, entrée libre.
Un café discussion avec les artistes aura lieu le samedi 21 mars à 15h. .
