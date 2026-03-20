Exposition photo Abysses végétales Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Exposition photo Abysses végétales

Jardin botanique Littoral 31, rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-03-28

Et si vous regardiez les plantes… autrement ? Le Jardin botanique littoral accueille l’exposition photo de Stéphanie Labé Abysses végétales . Inspirée des peintures de Georgia O’Keeffe, cette série vous plonge au cœur du végétal, entre abstraction et paysage organique. Une expérience artistique et immersive à découvrir lors de votre prochaine visite. .

Jardin botanique Littoral 31, rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ladjb.pjovet@gmail.com

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English : Exposition photo Abysses végétales

L’événement Exposition photo Abysses végétales Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque