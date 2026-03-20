Exposition photo Abysses végétales Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz
Exposition photo Abysses végétales Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz samedi 28 mars 2026.
Exposition photo Abysses végétales
Jardin botanique Littoral 31, rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-03-28
Et si vous regardiez les plantes… autrement ? Le Jardin botanique littoral accueille l’exposition photo de Stéphanie Labé Abysses végétales . Inspirée des peintures de Georgia O’Keeffe, cette série vous plonge au cœur du végétal, entre abstraction et paysage organique. Une expérience artistique et immersive à découvrir lors de votre prochaine visite. .
Jardin botanique Littoral 31, rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ladjb.pjovet@gmail.com
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English : Exposition photo Abysses végétales
L’événement Exposition photo Abysses végétales Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque