Exposition photo animalière Villedieu-sur-Indre
Exposition photo animalière Villedieu-sur-Indre mercredi 3 juin 2026.
Villedieu-sur-Indre
Exposition photo animalière
1 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-03
La médiathèque de Villedieu-sur-Indre vous invite à découvrir une exposition photo animalière signée Alain Nicault, habitant de la commune.
Un regard sensible sur la nature et la faune, à travers de magnifiques clichés. Une exposition à ne pas manquer ! .
1 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 14 99
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English :
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L’événement Exposition photo animalière Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme