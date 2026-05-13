Villedieu-sur-Indre

Exposition photo animalière

1 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-03

La médiathèque de Villedieu-sur-Indre vous invite à découvrir une exposition photo animalière signée Alain Nicault, habitant de la commune.

Un regard sensible sur la nature et la faune, à travers de magnifiques clichés. Une exposition à ne pas manquer ! .

1 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 14 99

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English :

The Victor Hugo multimedia library invites you to a talk by Georges Buisson on George Sand: a woman committed to her century .

L’événement Exposition photo animalière Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme