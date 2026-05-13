Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition photo animalière Villedieu-sur-Indre

Exposition photo animalière Villedieu-sur-Indre

Exposition photo animalière Villedieu-sur-Indre mercredi 3 juin 2026.

Adresse : 1 Rue Jean Jaurès

Ville : 36320 Villedieu-sur-Indre

Département : Indre

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Villedieu-sur-Indre

Exposition photo animalière

1 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-03

La médiathèque de Villedieu-sur-Indre vous invite à découvrir une exposition photo animalière signée Alain Nicault, habitant de la commune.
Un regard sensible sur la nature et la faune, à travers de magnifiques clichés. Une exposition à ne pas manquer !   .

1 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 26 14 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Victor Hugo multimedia library invites you to a talk by Georges Buisson on George Sand: a woman committed to her century .

L’événement Exposition photo animalière Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme

À voir aussi à Villedieu-sur-Indre (Indre)