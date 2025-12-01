Exposition photo Astrocafé Les comètes Guillonville

Exposition photo Astrocafé Les comètes

Après-midi astrocafé convivial pour découvrir les photos de comètes de l’association Antarès, autour d’un café offert.

L’association astronomique Antarès vous donne rendez-vous pour un astrocafé convivial à la salle polyvalente de Guillonville. De 14h à 17h, vous découvrez l’exposition de photographies réalisées par les adhérents sur le thème des comètes, avec aussi des images du ciel profond et du Soleil. Autour d’un café offert, les membres de l’association sont présents pour expliquer leurs prises de vue, répondre aux questions et partager leur passion de l’astronomie. L’entrée est gratuite et l’après-midi s’adresse à tous, que vous soyez simple curieux ou déjà amateur de ciel étoilé. 0 .

Rue de l’Étoile Guillonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 20 04 00 57 association.antares.astronomie@gmail.com

Discover the starry sky during an evening of observation and astronomical activities with the Antarès association.

