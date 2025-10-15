Exposition Photo autour des enjeux de l’eau Mairie de Blanzy Blanzy

Exposition Photo autour des enjeux de l’eau

Mairie de Blanzy 2 rue de la République Blanzy Saône-et-Loire

Début : 2025-10-15 18:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Soirée d’échanges autour des 18 photos prises par le SMi2B, présentant les cycles de l’eau et les enjeux du territoire.

Venez découvrir les enjeux liés à l’eau autour de l’exposition photographique du SMI2B à la mairie de Blanzy. Cette soirée, animée par le CPIE Pays de Bourgogne, vous permettra d’apprécier et d’échanger autour des 18 photos prises par le SMi2B, présentant les cycles de l’eau et les enjeux du territoire.

Vous pouvez d’ores et déjà admirer cette exposition, en libre accès, en place du 6 octobre au 14 novembre 2025 dans le hall de la mairie de Blanzy. .

Mairie de Blanzy 2 rue de la République Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 33 76 q.ryckebusch@bourbince.fr

