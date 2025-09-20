Exposition photo Avant/Après Office de Tourisme Pierrelatte

Exposition photo Avant/Après Office de Tourisme Pierrelatte samedi 20 septembre 2025.

Exposition photo Avant/Après 20 et 21 septembre Office de Tourisme Drôme

Panneaux installés sur la voie publique, plan à récupérer à l’OT

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Une exposition de 19 photos anciennes montrant certains points emblématiques de Pierrelatte au cours des premières décennies du XXe siècle : la gare, le champ de Mars, la Grande Rue, l’actuelle avenue Charles de Gaulle, le lavoir, la rue Louis XI, la place Taillade, la tour de l’horloge, la place de l’église, la chapelle des Pénitents, la rue Guille, l’ancienne prison, l’ancien Hôtel des Gouverneurs, le moulin et bien sûr le Rocher.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour avoir le plan de la ville indiquant la position des panneaux de l’exposition. Il sera à la fin du livret du jeu de piste architectural.

Office de Tourisme avenue Jean Perrin, 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives municipales – Ville de Pierrelatte