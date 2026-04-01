Bérat

EXPOSITION PHOTO

SALLE DES FETES Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Exposition annuelle du club photo de Bérat (BIS).15 adhérents 87 photos. Sur place, studio portrait avec possibilité d’achat immédiat des photos. Impression sur imprimante pro. Et d’autres propositions à découvrir sur place. Entrée libre et gratuite

Exposition de 15 adhérents 87 photos

Studio portrait à la demande.

Impression de photo sur place qualité professionnelle

Présence permanente d’adhérents pour accueil et échange sur l’expo.

Un jeu autour des photos de l’exposition

Et une autre façon de faire des portraits, si le temps le permet.

Entrée libre et gratuite .

SALLE DES FETES Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 81 46 70 87 clubbis@orange.fr

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English :

Annual exhibition of the Bérat Photo Club (BIS).15 members 87 photos. On-site portrait studio with immediate purchase of photos. Printing on professional printer. And more to discover on site. Free admission

L’événement EXPOSITION PHOTO Bérat a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE