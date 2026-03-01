Exposition Photo Bettendorf
Exposition Photo Bettendorf samedi 14 mars 2026.
11 rue de l’église Bettendorf Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14 2026-03-15
Exposition Photo et vidéo
Une exposition photo, accompagnée de projections vidéo, sera proposée tout au long de l’événement. Une buvette sera également à votre disposition.
Passionnés de photographie et de vidéo, cet événement n’attend plus que vous ! .
11 rue de l’église Bettendorf 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 30
English :
Photo and video exhibition
