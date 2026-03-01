Exposition Photo

Bettendorf Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

2026-03-14 2026-03-15

Exposition Photo et vidéo

Une exposition photo, accompagnée de projections vidéo, sera proposée tout au long de l’événement. Une buvette sera également à votre disposition.

Passionnés de photographie et de vidéo, cet événement n’attend plus que vous ! .

11 rue de l'église Bettendorf 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 30

English :

Photo and video exhibition

L'événement Exposition Photo Bettendorf a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Sundgau