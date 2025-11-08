Exposition photo Bischoffsheim

Exposition photo

Samedi 2025-11-08 14:00:00

2025-11-08 18:00:00

2025-11-08 2025-11-09

Le Club Photo du cercle Saint-Gérard vous invite à découvrir sa nouvelle exposition annuelle, mettant en lumière le talent d’une quinzaine de photographes. Avec près d’une centaine de clichés exposés, cette collection propose un voyage captivant à travers des regards uniques et variés.

3 Rue du Stade Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 99 00 57

English :

The Club Photo du cercle Saint-Gérard invites you to discover its new annual exhibition, showcasing the talent of some fifteen photographers. With nearly a hundred images on display, this collection offers a captivating journey through unique and varied perspectives.

German :

Der Fotoclub des Saint-Gérard-Kreises lädt Sie ein, seine neue Jahresausstellung zu entdecken, die das Talent von etwa fünfzehn Fotografen beleuchtet. Mit fast hundert ausgestellten Bildern bietet diese Sammlung eine fesselnde Reise durch einzigartige und vielfältige Blicke.

Italiano :

Il Club Photo du cercle Saint-Gérard vi invita a scoprire la sua nuova mostra annuale, che presenta il talento di una quindicina di fotografi. Con quasi un centinaio di immagini in mostra, questa collezione offre un viaggio accattivante attraverso prospettive uniche e diverse.

Espanol :

El Club Photo du cercle Saint-Gérard le invita a descubrir su nueva exposición anual, que muestra el talento de una quincena de fotógrafos. Con casi un centenar de imágenes expuestas, esta colección ofrece un viaje cautivador a través de perspectivas únicas y variadas.

