Librairie Convergences 65 Grande Rue Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Orne

Début : Vendredi 2025-09-12 09:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-12 2025-09-14

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

Profitez de la Fête du Cheval pour aller découvrir l’exposition photo « Chevaux en lumières » de Milena Aellig à la libraire Convergences, une librairie salon de thé spécialisée qui vous propose de nombreux ouvrages sur le monde du cheval.

L’exposition est visible jusqu’au 28 septembre, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 17h .

> Tout public

> Sans réservation .

Librairie Convergences 65 Grande Rue Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 61370 Orne Normandie

English : Exposition photo « Chevaux en lumières »

