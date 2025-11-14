Exposition photo Claude Fougeirol Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
Exposition photo Claude Fougeirol Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 14 novembre 2025.
Exposition photo Claude Fougeirol
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 20:30:00
Date(s) :
2025-11-14
Diffusion de multi reportages et portraits typiques de femmes et d’hommes paysans ardéchois.
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
English :
Broadcasting of multi-feature reports and typical portraits of Ardèche farming men and women.
German :
Ausstrahlung von Multireportagen und typischen Porträts von Bauernfrauen und -männern aus der Ardèche.
Italiano :
Una serie di reportage e ritratti tipici degli uomini e delle donne che coltivano l’Ardèche.
Espanol :
Una serie de reportajes y retratos típicos de los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura en Ardèche.
