Exposition photo Claude Fougeirol Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Exposition photo Claude Fougeirol

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 20:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Diffusion de multi reportages et portraits typiques de femmes et d’hommes paysans ardéchois.

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Broadcasting of multi-feature reports and typical portraits of Ardèche farming men and women.

German :

Ausstrahlung von Multireportagen und typischen Porträts von Bauernfrauen und -männern aus der Ardèche.

Italiano :

Una serie di reportage e ritratti tipici degli uomini e delle donne che coltivano l’Ardèche.

Espanol :

Una serie de reportajes y retratos típicos de los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura en Ardèche.

