Exposition photo – Club des Rias, La Numéro 3, Riec-sur-Bélon
samedi 19 septembre 2026 · La Numéro 3 · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Exposition photo – Club des Rias 19 et 20 septembre La Numéro 3 Finistère
jauge limitée – 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le Club Photo des Rias, situé à Riec sur Bélon, a pour objectif de promouvoir la photographie, d’échanger autour des arts graphiques, et mettre en commun des savoirs techniques et procédés photographiques.
L’ensemble des adhérents s’est mis en ordre de marche pour s’impliquer dans cette édition des journées européennes du patrimoine avec la réalisation d’une exposition créée pour l’occasion.
La Numéro 3 4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Centre-Bourg Finistère Bretagne https://www.riecsurbelon.bzh/num%C3%A9ro-3 4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon
Exposition créée pour les Journées Européennes du Patrimoine
©Jean-Paul Gérard
À voir aussi à Riec-sur-Bélon (Finistère)
- Vente à la ferme de Kerségalou Lieu-dit Ker Segalou Riec-sur-Bélon 11 septembre 2026
- Bébé bouquine Médiathèque Riec-sur-Bélon 12 septembre 2026
- Vente directe des Ruches d’Armalia Les Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon 12 septembre 2026
- Atelier de théâtre pour les ados Salle Belon Riec-sur-Bélon 16 septembre 2026
- Vente directe des Ruches d’Armalia Les Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon 16 septembre 2026