Exposition photo – Club des Rias, La Numéro 3, Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Exposition photo – Club des Rias 19 et 20 septembre La Numéro 3 Finistère

jauge limitée – 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Club Photo des Rias, situé à Riec sur Bélon, a pour objectif de promouvoir la photographie, d’échanger autour des arts graphiques, et mettre en commun des savoirs techniques et procédés photographiques.

L’ensemble des adhérents s’est mis en ordre de marche pour s’impliquer dans cette édition des journées européennes du patrimoine avec la réalisation d’une exposition créée pour l’occasion.

La Numéro 3 4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Centre-Bourg Finistère Bretagne https://www.riecsurbelon.bzh/num%C3%A9ro-3 4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon

Exposition créée pour les Journées Européennes du Patrimoine

©Jean-Paul Gérard