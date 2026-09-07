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Exposition photo – Club des Rias, La Numéro 3, Riec-sur-Bélon

samedi 19 septembre 2026 · La Numéro 3 · Riec-sur-Bélon

Exposition photo – Club des Rias, La Numéro 3, Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Numéro 3
Adresse
4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif
jauge limitée - 40 personnes

Exposition photo – Club des Rias 19 et 20 septembre La Numéro 3 Finistère

jauge limitée – 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Club Photo des Rias, situé à Riec sur Bélon, a pour objectif de promouvoir la photographie, d’échanger autour des arts graphiques, et mettre en commun des savoirs techniques et procédés photographiques.
L’ensemble des adhérents s’est mis en ordre de marche pour s’impliquer dans cette édition des journées européennes du patrimoine avec la réalisation d’une exposition créée pour l’occasion.

La Numéro 3 4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Centre-Bourg Finistère Bretagne https://www.riecsurbelon.bzh/num%C3%A9ro-3 4, Rue du Presbytère 29 340 Riec-sur-Bélon
Exposition créée pour les Journées Européennes du Patrimoine

©Jean-Paul Gérard

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