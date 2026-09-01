Exposition Photo Club Montponnais rue de Verdun Montpon-Ménestérol
mardi 29 septembre 2026 · rue de Verdun · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Exposition Photo Club Montponnais
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-09-29
Exposition du Photo Club Montponnais. Arrêt sur image- rétrospective en photos des spectacles de la saison 2025/2026 à la Médiathèque – 05 53 82 30 54 .
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54
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English : Exposition Photo Club Montponnais
L’événement Exposition Photo Club Montponnais Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
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