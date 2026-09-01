Exposition Photo Club Montponnais rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Exposition Photo Club Montponnais

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-09-29

Exposition du Photo Club Montponnais. Arrêt sur image- rétrospective en photos des spectacles de la saison 2025/2026 à la Médiathèque – 05 53 82 30 54 .

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54

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English : Exposition Photo Club Montponnais

L’événement Exposition Photo Club Montponnais Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord