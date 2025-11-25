Exposition Photo Courtenay

Exposition Photo

25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Début : Vendredi 2025-11-25

2025-11-25

L’exposition Ici coule la Cléry fait escale au Pôle Culturel et Associatif de Courtenay !

À travers l’objectif de jeunes ambassadeurs, découvrez la beauté et la diversité des paysages façonnés par cette rivière du territoire de la 3CBO. Cette approche artistique et poétique invite à redécouvrir le patrimoine naturel local sous un nouveau jour. Entrée libre. .

English :

The Ici coule la Cléry exhibition makes a stopover at the Pôle Culturel et Associatif in Courtenay!

German :

Die Ausstellung Ici coule la Cléry (Hier fließt die Cléry) macht Halt im Pôle Culturel et Associatif de Courtenay!

Italiano :

La mostra Ici coule la Cléry fa tappa al Pôle Culturel et Associatif di Courtenay!

Espanol :

La exposición Ici coule la Cléry hace escala en el Polo Cultural y Asociativo de Courtenay

