Exposition Photo Courtenay
Exposition Photo Courtenay mardi 25 novembre 2025.
Exposition Photo
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-25
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-11-25
L’exposition Ici coule la Cléry fait escale au Pôle Culturel et Associatif de Courtenay !
À travers l’objectif de jeunes ambassadeurs, découvrez la beauté et la diversité des paysages façonnés par cette rivière du territoire de la 3CBO. Cette approche artistique et poétique invite à redécouvrir le patrimoine naturel local sous un nouveau jour. Entrée libre. .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95
English :
The Ici coule la Cléry exhibition makes a stopover at the Pôle Culturel et Associatif in Courtenay!
German :
Die Ausstellung Ici coule la Cléry (Hier fließt die Cléry) macht Halt im Pôle Culturel et Associatif de Courtenay!
Italiano :
La mostra Ici coule la Cléry fa tappa al Pôle Culturel et Associatif di Courtenay!
Espanol :
La exposición Ici coule la Cléry hace escala en el Polo Cultural y Asociativo de Courtenay
