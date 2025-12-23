Exposition Photo, Courtenay
Exposition Photo, Courtenay mardi 6 janvier 2026.
Exposition Photo
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-06
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-06
L’exposition Sur les bords de l’Ouanne fait escale au Pôle Culturel et Associatif de Courtenay !
À travers l’objectif de jeunes ambassadeurs, découvrez la beauté et la diversité des paysages façonnés par cette rivière du territoire de la 3CBO. Cette approche artistique et poétique invite à redécouvrir le patrimoine naturel local sous un nouveau jour. Entrée libre. .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95
English :
The Ici coule la Cléry exhibition makes a stopover at the Pôle Culturel et Associatif in Courtenay!
