Exposition photo « David Dauba »

Du 02/09 au 17/10/2025 le lundi, mardi, mercredi et samedi.

Lundi de 9h à 12h

Mardi de 14h à 18h.

Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Samedi de 9h à 12h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Exposition de photographies de David Dauba à la Bibliothèque de Mollégès.

Depuis de nombreuses années, David Dauba concentre l’essentiel de son travail sur les « portraits sans visage ».

Ses séries « Ma vie sans moi » et « L’ombre de moi-même », exposées dans le cadre du « Off des Rencontres Photographiques d’Arles » en 2022, explorent cette thématique. Des clichés également exposés lors du festival international des photographies surréalistes de Fréjus , au 1er salon d’art d’Orange ou encore au Salon international de l’art contemporain (SIAC) d’Avignon.



Venez découvrir ses photographies et son univers pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.



Vernissage le Samedi 2 Mars Septembre à 18h30. .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

English :

Photography exhibition by David Dauba at the Mollégès Library.

German :

Fotoausstellung von David Dauba in der Bibliothek von Mollégès.

Italiano :

Mostra di fotografie di David Dauba alla Biblioteca di Mollégès.

Espanol :

Exposición de fotografías de David Dauba en la Biblioteca de Mollégès.

