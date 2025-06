Exposition photo de Ambre Guinard A l’étage du point info de Saint Léon su Saint-Léon-sur-Vézère 28 juin 2025 07:00

Dordogne

Exposition photo de Ambre Guinard A l’étage du point info de Saint Léon su 10 rue de la batellerie Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-06-28

Et si ces photographies étaient une invitation à sortir des sentiers battus ? À changer de chemin, à ralentir, à prendre le temps de s’arrêter ? Entrée libre

Et si ces photographies étaient une invitation à sortir des sentiers battus ?

À changer de chemin, à ralentir, à prendre le temps de s’arrêter ?

Et si elles étaient les pièces d’un puzzle immense, formant un monde que l’on oublie trop souvent de contempler ?

Et si chaque instant saisi, chaque détail capté, tissait une guirlande, une farandole, un chemin qui nous mène ailleurs…

Ou simplement ici, devant nous, là où nos regards ont perdu l’habitude de se poser.

Entrée libre .

A l’étage du point info de Saint Léon su 10 rue de la batellerie

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16 mairie@slve.fr

English : Exposition photo de Ambre Guinard

What if these photographs were an invitation to get off the beaten track? To change paths, to slow down, to take the time to stop? Free admission

German : Exposition photo de Ambre Guinard

Was wäre, wenn diese Fotografien eine Einladung wären, die ausgetretenen Pfade zu verlassen? Den Weg zu ändern, langsamer zu gehen, sich Zeit zu nehmen, um innezuhalten? Freier Eintritt

Italiano :

E se queste fotografie fossero un invito a uscire dai sentieri battuti? A cambiare strada, a rallentare, a prendersi il tempo di fermarsi? Ingresso libero

Espanol : Exposition photo de Ambre Guinard

¿Y si estas fotografías fueran una invitación a salir de los caminos trillados? ¿A cambiar de camino, a aminorar la marcha, a tomarse el tiempo de detenerse? Entrada gratuita

L’événement Exposition photo de Ambre Guinard Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère