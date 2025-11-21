Exposition Photo de Bodur Alimkhodjaev Bourges

Exposition Photo de Bodur Alimkhodjaev Bourges vendredi 21 novembre 2025.

Exposition Photo de Bodur Alimkhodjaev

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Début : 2025-11-21

fin : 2025-12-12

2025-11-21

Découvrez l’univers poétique de Bobur Alimkhodjaev !

En partenariat avec l’Association de Solidarité Internationale et d’Éducation (A.S.I.E), le photographe et artiste visuel Bobur Alimkhodjaev vous invite à découvrir son regard unique sur le mouvement. Lauréat de nombreux concours internationaux, découvrez ses œuvres lors de cette exposition unique.

Le vernissage de l’exposition se déroulera en présence de l’artiste dans le hall du Conservatoire le mardi 25 novembre à 18h. .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Discover the poetic universe of Bobur Alimkhodjaev!

German :

Entdecke die poetische Welt von Bobur Alimkhodjaev!

Italiano :

Scoprite il mondo poetico di Bobur Alimkhodjaev!

Espanol :

¡Descubra el mundo poético de Bobur Alimkhodjaev!

