Exposition photo de Bruno Laisne Salle Marthe Reversat Pélissanne

Du 21/11 au 30/11/2025 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. Le mercredi et les week-ends de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Salle Marthe Reversat Impasse Tivoli Pélissanne Bouches-du-Rhône
Bruno Laisne investit une nouvelle fois la salle Marthe Reversat pour y installer ses photographies.
Vernissage le 21 novembre à 18h. .
Salle Marthe Reversat Impasse Tivoli Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52
English :
Bruno Laisne, photographer, exposes its artworks at Marthe Reversat exhibition hall.
German :
Bruno Laisne investiert erneut in den Marthe-Reversat-Saal, um dort seine Fotografien auszustellen.
Italiano :
Bruno Laisne torna a esporre le sue fotografie nella sala Marthe Reversat.
Espanol :
Bruno Laisne vuelve a ocupar la sala Marthe Reversat para exponer sus fotografías.
