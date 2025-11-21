Exposition photo de Bruno Laisne Salle Marthe Reversat Pélissanne

Exposition photo de Bruno Laisne

Du 21/11 au 30/11/2025 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. Le mercredi et les week-ends de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Salle Marthe Reversat Impasse Tivoli Pélissanne Bouches-du-Rhône

Bruno Laisne investit une nouvelle fois la salle Marthe Reversat pour y installer ses photographies.

Vernissage le 21 novembre à 18h. .

Salle Marthe Reversat Impasse Tivoli Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52

English :

Bruno Laisne, photographer, exposes its artworks at Marthe Reversat exhibition hall.

German :

Bruno Laisne investiert erneut in den Marthe-Reversat-Saal, um dort seine Fotografien auszustellen.

Italiano :

Bruno Laisne torna a esporre le sue fotografie nella sala Marthe Reversat.

Espanol :

Bruno Laisne vuelve a ocupar la sala Marthe Reversat para exponer sus fotografías.

