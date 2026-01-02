Exposition photo De chair et d’herbes RANDONNAI Tourouvre au Perche

Exposition photo De chair et d’herbes

RANDONNAI Association Culturelle de la Corne d’Or Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-06-18 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Inspirée de mythes féminins comme Mélusine, les sirènes, les serpentes… Avec le FDAC de l’Orne et Mélanie Dornier, artiste photographe normande, cette série explore la capacité des corps à se transformer et à vivre dans la dualité. Le grain de la peau se transforme et les formes se brouillent. Réel et imaginaire se mêlent, les espèces se croisent, et la différence devient richesse. Entre indépendance et bannissement, les corps des enchanteresses deviennent alors territoires d’altérité. Ici, le rouleau imprime l’image sur les fibres du papier. Les “mauvaises herbes” révèlent des photographies argentiques. Entre mythe et matière, ces magiciennes prennent vie et résonnent en chacun de nous. L’exposition rassemblera des créations photographiques réalisées par un groupe de Cordiants et d’usagers d’une association partenaire et des œuvres personnelles de l’artiste.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17 (Sur réservation) .

RANDONNAI Association Culturelle de la Corne d’Or Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 84 99 91 mediation.ec@lacornedor.fr

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English : Exposition photo De chair et d’herbes

L’événement Exposition photo De chair et d’herbes Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche