EXPOSITION PHOTO DE GERARD SENDRA Sauvian

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-10-17

2025-09-19

Exposition photo Le regard du photographe de Gérard Sendra. Spécialiste de la photographie de rue en noir et blanc, il capture des instants uniques baignés de la lumière du jour naissant ou déclinant. Son regard met en valeur un patrimoine riche d’histoire et de beauté intemporelle. Entrée libre, tout public. .

34410 Hérault Occitanie

English :

Le regard du photographe » photo exhibition by Gérard Sendra. Unique black-and-white street scenes, between emerging light and timeless heritage. Free admission.

German :

Fotoausstellung « ?Der Blick des Fotografen? » von Gérard Sendra. Einzigartige Straßenmomente in Schwarz-Weiß, zwischen aufkommendem Licht und zeitlosem Erbe. Freier Eintritt.

Italiano :

Mostra fotografica « Le regard du photographe » di Gérard Sendra. Scene di strada uniche in bianco e nero, tra luce emergente e patrimonio senza tempo. Ingresso libero.

Espanol :

Exposición fotográfica « Le regard du photographe » de Gérard Sendra. Escenas callejeras únicas en blanco y negro, entre la luz emergente y el patrimonio intemporal. Entrada gratuita.

