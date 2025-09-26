Exposition photo : « De la terre à la ville, l’énergie circule autrement » Café de la Cité Nantes

Exposition photo : « De la terre à la ville, l’énergie circule autrement » Café de la Cité Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 09:30 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, GRDF avec le soutien de CoOp Métha 44, invite le public à découvrir une exposition photo consacrée aux producteurs de biométhane en Loire-Atlantique. À travers une série de portraits authentiques, l’exposition met en lumière celles et ceux qui, au cœur du territoire, transforment les déchets organiques en énergie renouvelable.Exposition visible au café de La Cité, du mercredi 24 au vendredi 26 septembre, aux horaires d’ouverture du café – du lundi au vendredi, de 9h30 à 20h30

Café de la Cité Nantes 44000