Exposition Photo de Lenny Vidal Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

Exposition Photo de Lenny Vidal

Du 04/11 au 30/11/2025 le lundi, mardi, mercredi et les week-ends.

Lundi de 9h à 12h.

Mardi de 14h à 18h.

Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Samedi de 9h à 12h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-04

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-04

Exposition Photo de Lenny Vidal à la bibliothèque municipale de Mollégès.

Exposition Photo de Lenny Vidal à la bibliothèque municipale de Mollégès.



Cette exposition est composée de magnifiques photos des Alpilles, du Mont Ventoux et des Baronnies provençales.

Venez rencontrer l’artiste photographe naturaliste Lenny VIDAL !

Né en 1998, Lenny VIDAL a grandi en côtoyant les milieux marins comme les milieux montagnards, entre rivage méditerranéen et Mont Ventoux. Photographe depuis ses 15 ans, à l’occasion de sa première exposition, puis auto-entrepreneur pour ses 20 ans.



Des études supérieures en expertise naturaliste lui a permis de mieux appréhender ce qu’il photographie, et réussir au mieux ses images.

Très attiré par la météorologie, ses connaissances sont indispensables à l’élaboration de belles images, dans l’anticipation des phénomènes climatiques, qui régissent les ambiances et les lumières.



Vernissage le Mardi 4 Novembre à 18h30. .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

English :

Photo exhibition by Lenny Vidal at the Mollégès municipal library.

German :

Fotoausstellung von Lenny Vidal in der Gemeindebibliothek von Mollégès.

Italiano :

Mostra fotografica di Lenny Vidal presso la biblioteca comunale di Mollégès.

Espanol :

Exposición fotográfica de Lenny Vidal en la biblioteca municipal de Mollégès.

L’événement Exposition Photo de Lenny Vidal Mollégès a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence