Exposition Photo de Lenny Vidal Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès mardi 4 novembre 2025.
Du 04/11 au 30/11/2025 le lundi, mardi, mercredi et les week-ends.
Lundi de 9h à 12h.
Mardi de 14h à 18h.
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 12h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône
Exposition Photo de Lenny Vidal à la bibliothèque municipale de Mollégès.
Cette exposition est composée de magnifiques photos des Alpilles, du Mont Ventoux et des Baronnies provençales.
Venez rencontrer l’artiste photographe naturaliste Lenny VIDAL !
Né en 1998, Lenny VIDAL a grandi en côtoyant les milieux marins comme les milieux montagnards, entre rivage méditerranéen et Mont Ventoux. Photographe depuis ses 15 ans, à l’occasion de sa première exposition, puis auto-entrepreneur pour ses 20 ans.
Des études supérieures en expertise naturaliste lui a permis de mieux appréhender ce qu’il photographie, et réussir au mieux ses images.
Très attiré par la météorologie, ses connaissances sont indispensables à l’élaboration de belles images, dans l’anticipation des phénomènes climatiques, qui régissent les ambiances et les lumières.
Vernissage le Mardi 4 Novembre à 18h30. .
Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr
English :
Photo exhibition by Lenny Vidal at the Mollégès municipal library.
German :
Fotoausstellung von Lenny Vidal in der Gemeindebibliothek von Mollégès.
Italiano :
Mostra fotografica di Lenny Vidal presso la biblioteca comunale di Mollégès.
Espanol :
Exposición fotográfica de Lenny Vidal en la biblioteca municipal de Mollégès.
