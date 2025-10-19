Exposition photo de Philippe Chanteloup Galerie Blanche Giverny

Exposition photo de Philippe Chanteloup Galerie Blanche Giverny dimanche 19 octobre 2025.

Exposition photo de Philippe Chanteloup

Galerie Blanche Chemin Blanche Hoschedé-Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Exposition photographique à Giverny Galerie Blanche du 19 octobre au 30 octobre 2025.

L’exposition invite à découvrir deux univers photographiques distincts Abstraction et Clin d’œil.

Avec Abstraction, la matière usée, marquée par le temps, devient le support d’un travail graphique et épuré. Les textures et les couleurs y sont sublimées, offrant des images sensibles, parfois lyriques.

Clin d’œil révèle quant à lui une photographie plus instinctive et poétique, capturant des instants furtifs où la lumière joue avec les formes. Sans ligne directrice, si ce n’est le plaisir de saisir l’éphémère, ces clichés dévoilent la beauté inattendue du quotidien.

Entre profondeur et spontanéité, l’exposition explore un regard photographique intuitif et sensible. .

Galerie Blanche Chemin Blanche Hoschedé-Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 88 07 82 42 chanteloupp@wanadoo.fr

English : Exposition photo de Philippe Chanteloup

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition photo de Philippe Chanteloup Giverny a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération