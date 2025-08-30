Exposition photo de Régis Noël Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence

Exposition photo de Régis Noël Maison Bonchamps

Maison Bonchamps 53 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-08-30 11:00:00

fin : 2025-09-06 19:00:00

2025-08-30 2025-08-31 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-13 2025-09-14

Du 30 août au 14 septembre, le photographe Régis Noël expose dans la Maison Bonchamps.

Tout a débuté avec la réalisation de courts-métrages qui m’ont entrouvert les portes d’un univers artistique . C’est naturellement que se sont développés de nouveaux projets, reposant toujours sur la création d’images animées ou fixes.

Ce sont ces dernières que les visiteurs découvriront. Des œuvres réalisées au travers du filtre d’un oeil curieux et aiguisé qui prennent toute leur dimension dans le regard que le visiteur leur porte. Il est souvent nécessaire de laisser la nature prendre le temps de modeler les éléments pour les rendre plus sensibles, pour leur donner une forme unique et éphémère. Et puis, parfois, nous prend l’envie d’y apporter sa propre émotion, d’y ajouter sa petite contribution . Un artiste qui nous offre une balade dans un univers où la subtilité et le jeu des couleurs le disputent à la singularité de l’oeuvre.

Maison Bonchamps, 53 rue de la Basse Meilleraie à Varades les samedis 30 août, 6 et 13 septembre et les dimanches 31 août, 7 et 14 septembre de 11h à 19h. Entrée gratuite. .

Maison Bonchamps 53 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 30 92 27

English :

From August 30 to September 14, photographer Régis Noël will be exhibiting in the Maison Bonchamps.

German :

Vom 30. August bis zum 14. September stellt der Fotograf Régis Noël im Maison Bonchamps aus.

Italiano :

Dal 30 agosto al 14 settembre, il fotografo Régis Noël esporrà nella Maison Bonchamps.

Espanol :

Del 30 de agosto al 14 de septiembre, el fotógrafo Régis Noël expone en la Maison Bonchamps.

