Exposition photo Des arbres en ce jardin Place de la Mairie Quincampoix samedi 20 juin 2026.

Quincampoix

Exposition photo Des arbres en ce jardin

Place de la Mairie Dans le jardin de la Mairire Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-20

Exposition photographique d’été organisée par l’Association Qpix Voir Autrement et la Commune de Quincampoix dans les jardins de la Mairie sur le thème Des arbres en ce jardin

L’exposition a lieu du 20 juin au 20 septembre

Entrée libre et gratuite .

Place de la Mairie Dans le jardin de la Mairire Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie

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English : Exposition photo Des arbres en ce jardin

L’événement Exposition photo Des arbres en ce jardin Quincampoix a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin