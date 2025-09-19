Exposition photo des travaux de 1900 Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie de Carcassonne Carcassonne

Exposition photo des travaux de 1900 19 – 21 septembre Résidence seniors Les Jardins d’Arcadie de Carcassonne Aude

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Un patrimoine art déco au cœur de la ville

Découvrez la résidence senior “Les Jardins d’Arcadie” à Carcassonne, installée dans un bâtiment au riche passé architectural.

️ Lors de la visite libre, vous pourrez admirer les décorations art déco du début du XXᵉ siècle, soigneusement conservées, et découvrir une exposition de photographies retraçant les travaux de transformation et la vie du lieu dans les années 1920.

Un lieu chargé d’histoire qui mêle mémoire architecturale et regard contemporain.

Résidence seniors Les Jardins d'Arcadie de Carcassonne 2 avenue du Maréchal Joffre, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 11 14 55 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-carcassonne Un bâtiment d'exception de la ville de Carcassonne : l'ancien Hôtel « Le Terminus » ouvert en 1914. La résidence seniors a conservé l'architecture extérieure et intérieure de cet hôtel emblématique. Franchir sa grande porte tourniquet invite à un voyage dans les années folles.

