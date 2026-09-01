Exposition photo des travaux de l’Eglise Ault
samedi 19 septembre 2026 · Ault
Informations pratiques
Ault
Exposition photo des travaux de l’Eglise
6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-12-31 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La première phase de travaux de restauration retracée en photos.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h.
Gratuit
La première phase de travaux de restauration retracée en photos.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h.
Gratuit .
6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21
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English :
A photo chronicle of the first phase of restoration work.
Open daily from 10 a.m. to 5 p.m.
Free admission
L’événement Exposition photo des travaux de l’Eglise Ault a été mis à jour le 2026-09-03 par DESTINATION LE TREPORT – MERS
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