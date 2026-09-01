Informations pratiques

Ault

Exposition photo des travaux de l’Eglise

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-12-31 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La première phase de travaux de restauration retracée en photos.

Ouvert tous les jours de 10h à 17h.

Gratuit

La première phase de travaux de restauration retracée en photos.

Ouvert tous les jours de 10h à 17h.

Gratuit .

6 Rue du 11 Novembre 1918 Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

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English :

A photo chronicle of the first phase of restoration work.

Open daily from 10 a.m. to 5 p.m.

Free admission

L’événement Exposition photo des travaux de l’Eglise Ault a été mis à jour le 2026-09-03 par DESTINATION LE TREPORT – MERS