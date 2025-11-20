Exposition photo du Clic de Cairon Galerie des Croisiers Caen
Exposition photo du Clic de Cairon Galerie des Croisiers Caen jeudi 20 novembre 2025.
Exposition photo du Clic de Cairon
Galerie des Croisiers 9 rue des Croisiers Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-20 11:00:00
fin : 2025-11-26 18:00:00
Date(s) :
2025-11-20
Exposition photo organisée à la Galerie des Croisiers en collaboration avec le club photo de Cairon du 22 au 26 novembre.
Galerie des Croisiers 9 rue des Croisiers Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 95 85 53 contact@galeriedescroisiers.com
English : Exposition photo du Clic de Cairon
Photo exhibition organized at the Galerie des Croisiers in collaboration with the Cairon Photo Club from November 22 to 26.
German : Exposition photo du Clic de Cairon
Fotoausstellung, die vom 22. bis 26. November in der Galerie des Croisiers in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub Cairon organisiert wird.
Italiano :
Mostra fotografica organizzata alla Galerie des Croisiers in collaborazione con il Cairon Photo Club dal 22 al 26 novembre.
Espanol :
Exposición fotográfica organizada en la Galerie des Croisiers en colaboración con el Cairon Photo Club del 22 al 26 de noviembre.
