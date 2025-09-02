Exposition | Photo du concours « Insectes de France 2024 » Nogent-sur-Oise
Exposition | Photo du concours « Insectes de France 2024 »
1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise
Gratuit
Début : 2025-09-02
fin : 2025-09-30
L’association « l’Agrion de l’Oise » installe du 2 au 30 septembre une exposition des photos du concours « Insectes de France 2024 » à la Médiathèque de Nogent-sur-Oise.
Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture de la médiathèque:
Mardi -jeudi et vendredi: 14h-19h
Mercredi: 10h-19h
Samedi: 10h-18h 0 .
1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr
