Exposition | Photo du concours « Insectes de France 2024 » Nogent-sur-Oise

Exposition | Photo du concours « Insectes de France 2024 » Nogent-sur-Oise mardi 2 septembre 2025.

Exposition | Photo du concours « Insectes de France 2024 »

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-02

L’association « l’Agrion de l’Oise » installe du 2 au 30 septembre une exposition des photos du concours « Insectes de France 2024 » à la Médiathèque de Nogent-sur-Oise.

Accès libre et gratuit aux horaires d’ouverture de la médiathèque:

Mardi -jeudi et vendredi: 14h-19h

Mercredi: 10h-19h

Samedi: 10h-18h 0 .

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 60 44 mediatheque@nogentsuroise.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition | Photo du concours « Insectes de France 2024 » Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise