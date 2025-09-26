Exposition photo du Photo Club Reflex 2025 ! Saumur

Exposition photo du Photo Club Reflex 2025 ! Saumur vendredi 26 septembre 2025.

Exposition photo du Photo Club Reflex 2025 !

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-26

Expo Photo Thème Libre ! Découvrez la créativité des membres du Photo Club Reflex paysages, portraits, instants de vie…

Découvrez l’exposition photo du Photo Club Reflex sur le thème libre !

Le Photo Club Reflex de Saumur vous invite à sa nouvelle exposition sur le thème libre, où chaque photographe exprime sa sensibilité et son regard unique. Paysages, portraits, scènes de vie, instants insolites… autant de créations variées qui témoignent de la richesse et de la diversité de notre passion commune.

Une véritable mosaïque visuelle où chaque image raconte une histoire et invite à la découverte.

Depuis plus de 30 ans, le Photo Club Reflex de Saumur réunit photographes amateurs et confirmés pour partager expériences, techniques et créativité. Grâce à nos sorties, ateliers et expositions, chacun progresse et trouve sa propre voie dans l’art de la photographie.

Un rendez-vous incontournable pour découvrir la photographie dans toute sa diversité !

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2025 le samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 19h. Le vendredi de 15h à 19h. .

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 08 49 11 saumurphotoclubreflex@gmail.com

English :

Free Theme Photo Exhibition! Discover the creativity of Photo Club Reflex members: landscapes, portraits, moments in life?

German :

Fotoausstellung mit freiem Thema! Entdecken Sie die Kreativität der Mitglieder des Reflex Photo Club: Landschaften, Porträts, Momente des Lebens?

Italiano :

Mostra fotografica a tema libero! Scoprite la creatività dei soci del Photo Club Reflex: paesaggi, ritratti, momenti di vita?

Espanol :

Exposición fotográfica temática gratuita Descubre la creatividad de los miembros del Photo Club Reflex: paisajes, retratos, momentos de la vida..

