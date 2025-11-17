Exposition photo du SMI2B Bibliothèque municipale Écuisses
Exposition photo du SMI2B Bibliothèque municipale Écuisses lundi 17 novembre 2025.
Bibliothèque municipale 4 chemin de Halage Écuisses Saône-et-Loire
Début : 2025-11-17
fin : 2025-12-13
Venez découvrir les enjeux liés à l’eau autour de l’exposition photographique du SMI2B à la bibliothèque d’Écuisses.
Vernissage mardi 18 novembre.
Cette soirée, animée par le CPIE Pays de Bourgogne, vous permettra d’apprécier et d’échanger autour des 18 photos prises par le SMi2B, présentant les cycles de l’eau et les enjeux du territoire de la Bourbince.
Vous pourrez aussi admirer cette exposition, en libre accès, du 17 novembre au 13 décembre 2025. .
Bibliothèque municipale 4 chemin de Halage Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté q.ryckebusch@bourbince.fr
