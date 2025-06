Exposition photo En balade sur les chemins normands par Anastasia Sierpinski Lisieux 4 juillet 2025 07:00

À travers une sélection de 12 clichés, cette exposition met en lumière la richesse et la beauté des insectes et des plantes du département de l’Orne. Chaque photographie est une invitation à observer de plus près le monde vivant qui nous entoure, entre détails fascinants et couleurs subtiles.

Rendez-vous à la médiathèque sur les horaires d’ouverture de l’espace +1.

Visite commentée de l’exposition par la photographe Anastasia Sierpinski le samedi 26 juillet à 15h.

Place de la République, Lisieux, France

Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 00

Through a selection of 12 photographs, this exhibition highlights the richness and beauty of insects and plants in the Orne department. Each photograph is an invitation to take a closer look at the living world around us, with its fascinating details and subtle colors.

Visit the mediatheque during the opening hours of space +1.

Guided tour of the exhibition by photographer Anastasia Sierpinski on Saturday July 26 at 3pm.

Anhand einer Auswahl von 12 Bildern beleuchtet diese Ausstellung den Reichtum und die Schönheit der Insekten und Pflanzen des Departements Orne. Jedes Foto ist eine Einladung, die uns umgebende lebendige Welt genauer zu betrachten, zwischen faszinierenden Details und subtilen Farben.

Treffpunkt in der Mediathek während der Öffnungszeiten des Raums +1.

Kommentierte Besichtigung der Ausstellung durch die Fotografin Anastasia Sierpinski am Samstag, den 26. Juli um 15 Uhr.

Attraverso una selezione di 12 fotografie, questa mostra mette in luce la ricchezza e la bellezza degli insetti e delle piante del dipartimento dell’Orne. Ogni fotografia è un invito a guardare più da vicino il mondo vivente che ci circonda, con i suoi dettagli affascinanti e i suoi colori tenui.

Visitate la mediateca durante gli orari di apertura dello spazio +1.

Visita guidata della mostra a cura della fotografa Anastasia Sierpinski sabato 26 luglio alle 15.00.

A través de una selección de 12 fotografías, esta exposición pone de relieve la riqueza y la belleza de los insectos y las plantas del departamento de Orne. Cada fotografía es una invitación a observar más de cerca el mundo vivo que nos rodea, con sus fascinantes detalles y sus sutiles colores.

Visite la mediateca durante las horas de apertura del espacio +1.

Visita guiada de la exposición por la fotógrafa Anastasia Sierpinski el sábado 26 de julio a las 15.00 horas.

