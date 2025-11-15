Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition photo : Envers / Endroit 9, rue Keller Paris samedi 15 novembre 2025.

Sur l’invitation de Claude Hoffman de Leaning Venture, la photographe Sofiane Lallement a investit l’ancien atelier de tapissier de son grand-père et propose une exposition sur le thème de l’envers et de l’endroit qui explore les liens entre photographie et tapisserie.

Le vernissage aura lieu le samedi 15 novembre à partir de 17 heures au 9, rue Keller, Paris 11ème (métro Ledru-Rollin ou Bréguet-Sabin)

Entrée libre et gratuite.

