Exposition photo : Envers / Endroit 9, rue Keller Paris

Sur l’invitation de Claude Hoffman de Leaning Venture, la photographe Sofiane Lallement a investit l’ancien atelier de tapissier de son grand-père et propose une exposition sur le thème de l’envers et de l’endroit qui explore les liens entre photographie et tapisserie.

Le vernissage aura lieu le samedi 15 novembre à partir de 17 heures au 9, rue Keller, Paris 11ème (métro Ledru-Rollin ou Bréguet-Sabin)

Entrée libre et gratuite.

Vernissage exposition photo Envers / Endroit.

Le samedi 15 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

9, rue Keller 9, rue Keller 75011 Paris